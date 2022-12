Alameda縣提法案禁止房東對租客進行犯罪背景調查（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣政府提出一項公平機會房屋法案,建議禁止房東在租屋申請中對租客進行犯罪背景調查,縣參議會全體會議週二開始審議這項法案。

這項法案針對Alameda縣的非城市管轄地區,Castro Valley、San Lorenzo及Sunol等地區,根據2020年一項調查,Alameda縣的非城市管轄地區,有大約一萬九千個出租單位。

這項法案建議,禁止業主向申請人要求出示犯罪記錄,並在租盤廣告上對有案底的人,使用帶偏見及歧視的字眼。

但住客將房屋分租時,就有權向對方進行背景調查,而業主亦可以查詢對方的信用評分、收入,及過往是否有逼遷或性罪行的紀錄,法例亦不適用於業主居住在單位內的情況。

在週二的縣參議會會議上,有市民表示,因為有犯罪記錄,而在租屋方面遇到困難。

另一方面,奧克蘭(屋崙)市議會在2020年已經立法禁止業主詢問租客的犯罪記錄,而舊金山、列治文市及柏克萊市,亦有相關法例保障有案底的租客。

