聖荷西州參議員提法案 預防青少年因過量使用芬太尼死亡（視頻）

代表聖荷西的州參議員Dave Cortese週一提出一項法案,當中包括多項防止青少年使用芬太尼致死的措施。

青少年因為使用芬太尼而死亡的人數正急速上升,在五個死亡的青少年中,就有一個與芬太尼有關。

州參議員Cortese提出法案,針對如何預防青少年過量使用芬太尼。

法案建議要求校區、縣教育部門等計劃如何避免及應對過量使用芬太尼,包括在緊急情況下使用芬太尼緩解劑,向家長提供預防過量使用芬太尼的資料,及在加州成立針對芬太尼的專責小組。

Santa Clara縣參事Cindy Chavez表示,大力支持該法案,她說這個法案以Santa Clara縣的芬太尼專責小組為基礎,專責小組成立後,曾經在一個月救回兩個學生。

她又指預防芬太尼致死,與家長合作非常重要。

Chavez說:「我們要確保與家長和學生溝通,有很多因芬太尼致死的學生,其家長完全沒有聽過芬太尼,某些情況下更不知,他們可以得到含芬太尼的假藥。」

她表示,與學生溝通亦非常重要,因為他們會比較聽同輩的說話,又指向學校提供芬太尼的緩解劑,在危急關頭可以拯救生命。

