美國據報計劃向台灣出售升級版的愛國者導彈。

彭博社引述國防部通告指,華府考慮向台灣出售最多100枚最先進的愛國者三型「分段增強」防空導彈,以及雷達等支援設備,總值8億8200萬美元,是早前公布的28億美元對台軍售方案一部分,旨在強化台灣的導彈防衛系統,遏止對地區穩定的威脅。

白宮則只是表示華府正繼續與國會合作,設法加強威懾力,以防台海現狀有變。

