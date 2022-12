本週灣區降雨持續 Sierra山區雪水量較正常高166%

【KTSF 周正鈞報導】

根據國家氣象局,本週灣區降雨會持續,週一的驟雨會持續至週二早上,隨之而來是一股乾燥的冷空氣,部份地區有機會氣溫跌至結霜程度,而灣區近日的冬季風暴帶來降雨,在太浩湖Sierra山區的大雪,為加州的水供應帶來了好消息。

一股低壓槽為北加州帶來更多的降雨,也會為Sierra山區帶來更多降雪。

而根據加州數據交換中心資料,截至週一,加州整體的雪水比量,比正常時期高175%,而中Sierra區的雪水量與正常相比就高166%,這項數據關係到水資源局未來在水資源分配上的安排。

舊金山(三藩市)灣區氣象分局消息指,週一下午為止,舊金山市中心降雨量半吋,東灣奧克蘭(屋崙)市中心降雨量1.2吋,南灣聖荷西機場一帶,降雨量0.4吋左右,聖荷西靠近山區一帶雨量相對較多。

週二天氣方面,週二晚開始會有降雨,至週二早中段時間,之後乾爽天氣會持續至星期四晚上,預計週末灣區整體降雨會明顯增加,有機會達0.25吋至半吋。

