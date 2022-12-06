本週灣區降雨持續 Sierra山區雪水量較正常高166%

【KTSF 周正鈞報導】

根據國家氣象局，本週灣區降雨會持續，週一的驟雨會持續至週二早上，隨之而來是一股乾燥的冷空氣，部份地區有機會氣溫跌至結霜程度，而灣區近日的冬季風暴帶來降雨，在太浩湖Sierra山區的大雪，為加州的水供應帶來了好消息。

一股低壓槽為北加州帶來更多的降雨，也會為Sierra山區帶來更多降雪。

而根據加州數據交換中心資料，截至週一，加州整體的雪水比量，比正常時期高175%，而中Sierra區的雪水量與正常相比就高166%，這項數據關係到水資源局未來在水資源分配上的安排。

舊金山（三藩市）灣區氣象分局消息指，週一下午為止，舊金山市中心降雨量半吋，東灣奧克蘭（屋崙）市中心降雨量1.2吋，南灣聖荷西機場一帶，降雨量0.4吋左右，聖荷西靠近山區一帶雨量相對較多。

週二天氣方面，週二晚開始會有降雨，至週二早中段時間，之後乾爽天氣會持續至星期四晚上，預計週末灣區整體降雨會明顯增加，有機會達0.25吋至半吋。

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