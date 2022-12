舊金山金銀島15個可負擔單位供退伍軍人家庭申請抽籤候補

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)金銀島現有15個可負擔房屋單位,開放供退伍軍人家庭申請抽籤候補。

舊金山金銀島Cravath街55號的Maceo May公寓,現正有15個可負擔房屋單位,開放給退伍軍人家庭申請抽籤候補。

15個出租的可負擔房屋單位,均為兩睡房住宅單位,租金從1405元至1716元,依舊金山地區收入中位數而定。

申請者收入上限以四人家庭為例,地區收入中位數50%的申請者,年總收入不得超過69,300元;地區收入中位數60%的申請者,年總收入則不得超過83,150元。

有興趣申請的人士,可上網填寫申請表,截至時間是12月8日星期四下午5點,當局將審核申請人資料,符合資格的人士將納入候補名額的抽籤。

更多資訊請點擊:https://form.jotform.com/223136688397065

