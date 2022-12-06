有團體及市參事反對讓舊金山警方使用具殺傷力的搖控機械人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山 (三藩市）市參議會早前通過，批准舊金山警方購買及使用有殺傷力的搖控機械人去執行任務，週一早上有團體連同市參事在市府門外抗議。

舊金山市府門外週一早上有人集會，反對市府批准警方使用，有殺傷力的搖控機械人去執行任務。

在上星期有份投反對票的市參事Dean Preston發推文，指市長布里德、舊金山警方，並沒有根據加州法例規定的提前30日的通知，令他們無法就有關事情召開公聽會。

市參事華頌善週一早上也有出席抗議活動，他表示，現在就要行動。

華頌善說：「很重要的是現在就表明立場，如果我們不做，暴力便會增加，如果我們不做，現在警方就可以在市內用使用殺手機械人，我們不斷向警方提供武器，郤沒有聚焦於改革，我們爭取改革警察已數十年，讓我聯合起來對抗這個政策，一同為社區作出新的改變作。」

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