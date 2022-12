有團體及市參事反對讓舊金山警方使用具殺傷力的搖控機械人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山 (三藩市)市參議會早前通過,批准舊金山警方購買及使用有殺傷力的搖控機械人去執行任務,週一早上有團體連同市參事在市府門外抗議。

舊金山市府門外週一早上有人集會,反對市府批准警方使用,有殺傷力的搖控機械人去執行任務。

在上星期有份投反對票的市參事Dean Preston發推文,指市長布里德、舊金山警方,並沒有根據加州法例規定的提前30日的通知,令他們無法就有關事情召開公聽會。

市參事華頌善週一早上也有出席抗議活動,他表示,現在就要行動。

華頌善說:「很重要的是現在就表明立場,如果我們不做,暴力便會增加,如果我們不做,現在警方就可以在市內用使用殺手機械人,我們不斷向警方提供武器,郤沒有聚焦於改革,我們爭取改革警察已數十年,讓我聯合起來對抗這個政策,一同為社區作出新的改變作。」

