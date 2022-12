【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen宣佈由週二起停用他的Twitter官方帳號。

Rosen表示,身為美國人可以自由大聲表達政治觀點與強烈反對立場,但現在的自由民主似乎被削弱。

Rosen認為,馬斯克(Elon Musk)在接手Twitter後,利用Twitter傳播仇恨,使平台上出現大量仇恨言論。

Rosen為此感到苦惱,再加上不滿馬斯克最近做事手法,包括允許之前被禁止的帳戶重新回到Twitter平台上,Rosen表示,日後將會使用Facebook和官方網站發佈消息。

Rosen週一在Twiiter發佈最後一篇推文,週二將會關閉帳號,並附上一張已簽署的聲明。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。