【KTSF 張擎鳳報導】

北卡羅來納州的Moore縣兩個發電站在週末因槍擊而受損,導致幾萬戶人家停電,當局對事件展開刑事調查。

北卡羅來納州州長Roy Cooper說:「保護我們的電力系統,這樣的關鍵基礎設施,必須是最優先,這種攻擊將威脅程度升至新高。」

北卡羅萊納州州長也透露,政府將評估與公用事業供應商、州和聯邦官員的合作方式,以加強保護基礎設施,並努力防止未來的破壞。

當地在剛過去的週末進入緊急狀態並實施宵禁,目前全縣的交通燈都失靈,導致市中心等地塞車,許多企業和餐館暫停營業,縣內的學校在週一和週二兩日停課。

