【KTSF 張擎鳳報導】

網上媒體BabyCenter公佈,2022年100個最受歡迎的嬰兒名字名單。

今年最受歡迎的女嬰名字是Olivia、Emma、Amelia、Ava、Sophia、Isabella、Luna、Mia、Charlotte和Evelyn。

今年最受歡迎的男嬰名字是Liam、Noah、Oliver、Elijah、Mateo、Lucas、Levi、Asher、James和Leo。

同上年一樣, Olivia是最受歡迎的女嬰名字,而Liam是最受歡迎的男嬰名字。

