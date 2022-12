舊金山地檢官起訴涉嫌危險駕駛男子（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜宣布,對早前一名涉嫌危險駕駛的男子提出起訴,他被控拒捕和持有一件致命武器等重罪。

被告是42歲的John Paul Speer,他日前從金門公園和警員開車展開追逐至日落區,舊金山地檢官謝安宜指,Speer這種行為將居民、公園管理員和警察置於危險之中。

雖然她慶幸事件中沒人受傷,但認為Speer必須為他無視公共安全的行為負責。

舊金山警方表示,事發在11月25日,在金門公園與Speer接觸,當Speer被告知要停車的時候,Speer就開走,從金門公園的Middle Drive West和Transverse Drive開始了一場追逐戰,其後穿過日落區。

Speer在18大道以大約50時速的速度向南行駛,他其後在14大道和West Portal Avenue被拘捕,在整個追蹤過程中,Speer共行駛了2.29英里,持續了4分鐘。

Speer對所有指控均不認罪,對本案有任何信息的民眾,可撥打(415) 575-4444同警方聯絡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。