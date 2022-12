【KTSF】

聯邦國土安全部再一次延長REAL ID駕照/身份證的全面執行期限。

上一次延期後,原定在2023年5月3日開始全面執行Real ID新標準,現在這個日期再次延後兩年,到2025年5月7日,以便各州的DMV有足夠時間去處理因疫情而積壓的申請。

屆時所有州的駕照,都必須符合REAL ID標準,否則不會被包括運輸安全管理局在內的聯邦機構所接受,而沒有更新的駕照,也無法通過機場的安檢。

