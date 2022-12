網上詐騙有上升趨勢 FBI提醒民眾保持警惕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

網絡安全和基礎設施安全局(CISA)與聯邦調查局(FBI)預計在假日期間,網上詐騙有上升的趨勢,提醒民眾要保持警惕。

舊金山FBI特別負責人Robert Tripp說:「FBI一直關注詐騙,在假期期間尤其如此,我們看到很多人在假期間對網上購物感興趣,這給了騙子好機會來傷害公眾,每年這個時候我們也會看到很多其他類型的騙局,特別是禮品卡詐騙和慈善詐騙。」

FBI就提醒民眾,盡可能在購物前多做調查,例如是對那些規模較小的網站和國外網站,很多時候騙子會用廣告上,當中就包括彈出式郵件和短信,民眾每次點擊鏈接,都必須非常謹慎。

FBI表示:「涉及對方不交貨,或對方不付款的詐騙案,是十分常見。」

不交貨詐騙是指買家在網上找到商品並付款後,收不到這些物品,而不付款詐騙涉及賣方已運送或提供的商品或服務,但卻沒有收到買方付款。

根據FBI去年的互聯網犯罪報告,在上年共收到10萬8千多宗涉及不交貨/不付款的詐騙案投訴,受害者的損失總計超過3.37億。

FBI預計,今年詐騙案造成的損失將會更大,主要是由於所謂殺豬盤的電信詐騙顯著增加,當中涉及虛擬貨幣投資等的騙局。

那有什麼方法去避免誤入圈套呢?

CISA第9區網絡安全主管Joe Oregon說:「第一個貼士是,保護你的線上信息,並通過使用安全的密碼,和安全的用戶名和密碼等,這樣它就不容易被黑客攻擊。」

他又提醒民眾使用複雜一些的密碼,不要在不同的賬戶重複使用相同的密碼,以及要用驗證碼登入帳號,最後就是要時常更新系統。

如果你不幸成為詐騙的受害者,可以通過以下方式向FBI報告,網址是http://IC3.gov,或致電(415) 553-7400,聯繫FBI舊金山辦事處。

