中國留學生在蘋果總部前絕食抗議 指蘋果壓榨中國勞工（視頻）

一位中國留學生週一在南灣Cupertino蘋果總部前絕食抗議,指蘋果公司壓榨中國勞工,並配合中國政府審查示威者。

絕食留學生Han Wang說:「我叫Han Wang,我是一名來自USC的學生,那我們這次做的這個示威,主要是抗議蘋果配合中共政府對中國的勞工進行壓榨,對中國的抗議進行審查,及蘋果對整個新疆集中營的事件莫不發聲。」

Han Wang是這個抗議活動的領銜人,他帶著一個中型行李箱,寫著四大訴求的告示牌,還有幾張軟墊,計劃要露宿在蘋果總部訪客中心前的人行道上,除此之外還要絕食七天作為抗議,直到蘋果正視他的訴求。

他對蘋果所提出的訴求包括:改善對中國工人的工資及待遇,重啟iPhone手機的Airdrop功能,以讓抗議者在民間可以自由連結,停止配合中國政府的言論審查,例如在AppStore上下架VPN,還有他希望蘋果在新疆集中營的議題上表態。

現場也有幾位與Han Wang透過網路及不同抗議活動所認識的人士到場為他打氣,並幫忙貼起抗議海報,但蘋果公司人員也在海報貼上不久後上前關心,希望他們從標示牌上移除文宣,事後在警方的勸說之下,抗議者將海報從蘋果的標示牌移除,改用紙板展示。

拍攝過程中也突然下起一陣小雨,只見Han Wang打開行李箱,拿出一把雨傘繼續抗議,他也表示,這次抗爭不只是針對蘋果,也希望更多美國企業付起社會責任。

Han Wang說:「我想說的是,很多美國公司可能在美國他們承擔了一些社會責任,但在第三世界的國家,很多國家,亞洲的國家,以及非洲的國家,他們在剝削著勞工,他們在做著與美國完全兩套標準的事情。」

Han Wang計劃在Apple Park訪客中心前露宿絕食七天,直到蘋果公司答應他的訴求。

截稿前,蘋果公司未針對此消息做出回應。

