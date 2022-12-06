中國留學生在蘋果總部前絕食抗議 指蘋果壓榨中國勞工（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一位中國留學生週一在南灣Cupertino蘋果總部前絕食抗議，指蘋果公司壓榨中國勞工，並配合中國政府審查示威者。

絕食留學生Han Wang說：「我叫Han Wang，我是一名來自USC的學生，那我們這次做的這個示威，主要是抗議蘋果配合中共政府對中國的勞工進行壓榨，對中國的抗議進行審查，及蘋果對整個新疆集中營的事件莫不發聲。」

Han Wang是這個抗議活動的領銜人，他帶著一個中型行李箱，寫著四大訴求的告示牌，還有幾張軟墊，計劃要露宿在蘋果總部訪客中心前的人行道上，除此之外還要絕食七天作為抗議，直到蘋果正視他的訴求。

他對蘋果所提出的訴求包括：改善對中國工人的工資及待遇，重啟iPhone手機的Airdrop功能，以讓抗議者在民間可以自由連結，停止配合中國政府的言論審查，例如在AppStore上下架VPN，還有他希望蘋果在新疆集中營的議題上表態。

現場也有幾位與Han Wang透過網路及不同抗議活動所認識的人士到場為他打氣，並幫忙貼起抗議海報，但蘋果公司人員也在海報貼上不久後上前關心，希望他們從標示牌上移除文宣，事後在警方的勸說之下，抗議者將海報從蘋果的標示牌移除，改用紙板展示。

拍攝過程中也突然下起一陣小雨，只見Han Wang打開行李箱，拿出一把雨傘繼續抗議，他也表示，這次抗爭不只是針對蘋果，也希望更多美國企業付起社會責任。

Han Wang說：「我想說的是，很多美國公司可能在美國他們承擔了一些社會責任，但在第三世界的國家，很多國家，亞洲的國家，以及非洲的國家，他們在剝削著勞工，他們在做著與美國完全兩套標準的事情。」

Han Wang計劃在Apple Park訪客中心前露宿絕食七天，直到蘋果公司答應他的訴求。

截稿前，蘋果公司未針對此消息做出回應。

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