習近平稱江澤民是傑出領導者 對失去一位偉大人物感無限悲痛

前中國國家主席江澤民追悼大會早上在北京人民大會堂舉行,全國人民默哀3分鐘。中國國家主席習近平在悼詞中讚揚江澤民是傑出領導者,對失去一位偉大人物,感到無限悲痛。

追悼大會早上10時在北京人民大會堂舉行,台中央掛上一幅江澤民的遺像,下面擺放他骨灰,由中國共產黨黨旗覆蓋。全場先默哀三分鐘,江澤民遺孀王冶坪都有在場,習近平等黨和國家領導人出席。

習近平其後發表悼詞,讚揚江澤民是傑出領導者,對失去一位偉大人物,感到無限悲痛。

習近平表示:「20世紀80年代末90年代初,國際國內發生嚴重政治風波。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭,江澤民同志帶領黨的中央領導集體,堅持改革開放,堅決開展治理整頓,全面加強意識形態工作積極展開外交鬥爭,堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定,捍衛了中國特色社會主義偉大事業。」

習近平又讚揚江澤民在任內,確立了社會主義巿場經濟體制的改革目標,又見證香港和澳門回歸,以及推動兩岸達成「九二共識」等多個歷史時刻。

而他提出的「三個代表」,亦成為黨的重要指導思想。習近平強調當前在新征程上,一定要堅持中國特色社會主義道路,以中國式現代化,全面推進中華民族偉大復興:「我們一定要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神,掌握歷史主動,增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣、不信邪、不怕鬼、不怕壓,全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。」

最後全場人士向江澤民遺像三鞠躬,並奏起《國際歌》,追悼大會在約11時結束。

