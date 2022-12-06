美國44州通報流感傳播達到高和非常高水平

【KTSF 朱慧琪報導】

全美流感個案急增，聯邦疾控中心（CDC）指，目前44個州通報流感傳播達到高和非常高水平，當中加州屬於非常高。

CDC指，截止上週，7.5%的門診病人有類似流感的症狀，例如咳嗽和喉嚨痛，高過2017至2018年的流感高峰期，不過其實這數字，很難與新型肺炎大流行之前的流感季節作比較，因為今年有新型肺炎病毒、流感病毒及RSV呼吸道合胞病毒三重夾擊，而且今個流感季節提早到來。

CDC估計，今個流感季節開始以來，全國至少已有870萬人感染流感，已接近去年整個流感季的900萬宗，今年有7萬8千人住院，4千5百人死於流感，包括14名兒童，今年的流感主流病毒株可導致高住院率和死亡率，尤其是65歲以上人士。

專家指，短期內情況也不容樂觀，因為感恩節聚會和人多擠迫的機場，可能會導致呼吸道病毒更廣泛傳播。

醫生呼籲市民打流感疫苗，尤其是65歲或以上的長者，而年滿6個月的人都建議接種流感疫苗。

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