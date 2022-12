美國44州通報流感傳播達到高和非常高水平

【KTSF 朱慧琪報導】

全美流感個案急增,聯邦疾控中心(CDC)指,目前44個州通報流感傳播達到高和非常高水平,當中加州屬於非常高。

CDC指,截止上週,7.5%的門診病人有類似流感的症狀,例如咳嗽和喉嚨痛,高過2017至2018年的流感高峰期,不過其實這數字,很難與新型肺炎大流行之前的流感季節作比較,因為今年有新型肺炎病毒、流感病毒及RSV呼吸道合胞病毒三重夾擊,而且今個流感季節提早到來。

CDC估計,今個流感季節開始以來,全國至少已有870萬人感染流感,已接近去年整個流感季的900萬宗,今年有7萬8千人住院,4千5百人死於流感,包括14名兒童,今年的流感主流病毒株可導致高住院率和死亡率,尤其是65歲以上人士。

專家指,短期內情況也不容樂觀,因為感恩節聚會和人多擠迫的機場,可能會導致呼吸道病毒更廣泛傳播。

醫生呼籲市民打流感疫苗,尤其是65歲或以上的長者,而年滿6個月的人都建議接種流感疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。