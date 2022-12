美防長指美國正處應對中國關鍵時刻 將提升軍力增威懾力抗衡

【有線新聞】

美國防長奧斯汀指,美國處於應對中國的關鍵時刻。未來幾年將確定與中國的競爭條件,會增加威懾力抗衡,以及應對印太地區突發事件。

美國防長奧斯汀在加州出席國防論壇時稱,美國正處於應對中國的關鍵時刻,會進一步加強威懾力抗衡,相信美國已準備好迎接未來的競爭。

奧斯汀說:「接下來數年將定調我們與中國的競爭,並決定歐洲未來的安全局面,會決定下一代可否繼續享有開放世界的秩序和權利,抑或面對氣焰更盛的獨裁者,以武力和威嚇圖謀稱霸。」

奧斯汀稱美國的國防戰略非常清楚,一切源於中國,稱過去數十年解放軍已開始軍事現代化計劃。

奧斯汀說:「中國是唯一國家,既有意圖亦愈來愈有能力,去重塑地區與國際秩序,以符合其專制取向。容我說清楚,美國不會任由此事發生。」

奧斯汀稱中國比俄羅斯的威脅更大,美國正調整軍備預算,包括計劃動用超過560億美元,會集中在空中力量,並現代化改造、訓練和裝備美軍,應對中國挑戰和印太地區突發事件。

至於在應對俄羅斯方面,會繼續致力為烏克蘭提供武器裝備,同時避免將衝突升級為美俄戰爭。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。