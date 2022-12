【有線新聞】

美國情報部門表示,烏俄雙方在冬季的戰鬥放緩。

南部赫爾松市繼續受炮轟,多幢房屋被擊中起火,過去數星期俄軍繼續攻擊烏克蘭基建,美國國家情報總監海恩斯指,俄軍自上月撤出赫爾松西岸地區後,目前戰事集中在東部頓涅茨克,戰鬥未來數月會繼續放緩,估計俄烏兩軍趁著冬季重整旗鼓,準備明年春季發動攻勢。

但海恩斯質疑俄軍未準備好,認為俄羅斯總統普京現階段尚未全面了解軍隊彈藥短缺、士氣低落等問題,她又指即使烏克蘭電網和基建受襲,但烏克蘭人的抗爭意志未減。

