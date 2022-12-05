加大罷工進入第四週 學生憂影響期末考試

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加州大學的罷工行動已經進入第四星期，柏克萊加大不少課堂面臨停課，有學生擔心罷工繼續下去，會影響到期末考試的成績。

在柏克萊加大的宿舍，星期六晚坐滿正全神貫注溫習的學生，一個一年級生Michael表示，喜歡與一群人一起溫習，認為一群人比較高效率。

另一個主修電腦的一年級生Owen表示，沒有額外的幫忙，感到課程比較困難。

他的電腦課中，有超過一千名學生，所以大部份吸收知識的過程，都來自由研究生帶領的小組討論，所以現在只可以靠同學及朋友。

他又指有時如果只是靠自己，進度只會停滯不前，最後整天都學不到些什麼。

一位主修法律及心理學的一年級生Joshua表示，由研究生教導的課堂都全部停課，他指就算有研究生教學助理的協助，他的課堂已經很困難，沒了他們的幫忙，他只好與其他人一起溫習。

Michael就表示，罷工令到考試更加具挑戰，在他的數學課中，因為學期下半部的很多小測，都沒有人改卷，所以老師提高了期末考的比重，希望一切盡快回復正常。

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