加大罷工進入第四週 學生憂影響期末考試

【KTSF】

加州大學的罷工行動已經進入第四星期,柏克萊加大不少課堂面臨停課,有學生擔心罷工繼續下去,會影響到期末考試的成績。

在柏克萊加大的宿舍,星期六晚坐滿正全神貫注溫習的學生,一個一年級生Michael表示,喜歡與一群人一起溫習,認為一群人比較高效率。

另一個主修電腦的一年級生Owen表示,沒有額外的幫忙,感到課程比較困難。

他的電腦課中,有超過一千名學生,所以大部份吸收知識的過程,都來自由研究生帶領的小組討論,所以現在只可以靠同學及朋友。

他又指有時如果只是靠自己,進度只會停滯不前,最後整天都學不到些什麼。

一位主修法律及心理學的一年級生Joshua表示,由研究生教導的課堂都全部停課,他指就算有研究生教學助理的協助,他的課堂已經很困難,沒了他們的幫忙,他只好與其他人一起溫習。

Michael就表示,罷工令到考試更加具挑戰,在他的數學課中,因為學期下半部的很多小測,都沒有人改卷,所以老師提高了期末考的比重,希望一切盡快回復正常。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。