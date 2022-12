Santa Clara縣政府將在Morgan Hill舉辦槍械回購活動（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

南灣Santa Clara縣政府即將在Morgan Hill舉辦槍械回購活動,官員表示,回購目的,是想創造一個更安全的環境,使得有自殺傾向的人、兒童和罪犯,更難獲得危險武器。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:「社區中少一支不需要的槍械,減少竊賊偷走它並用來犯案的機會,減少孩子探索它並造成致命後果的機會,對於那些在心理健康問題中苦苦掙扎的人來說,減少了用在自己身上的機會。」

Santa Clara縣政府,今年5月份在縣北部的Milpitas舉辦槍械回購活動獲得廣泛回響,而在Santa Clara縣南部回顧上次的回購活動,已經是在2019年,所以這次特別選在聖誕節前再辦一次。

這次的槍械回購活動將於12月10日星期六早上9點到下午2點,在Morgan Hill的Outdoor Sports Center舉行,活動中不會詢問誰擁有槍械,或槍械從何而來。

Santa Clara縣參事李洲曉說:「如果你家裡有槍械是不需要的,不如將槍械售回給政府,我們的短槍是100元一支,而機關槍;鬼槍等是200元一支。」

Rosen鼓勵所有擁有槍或攻擊性武器的人,在週六的槍械回購活動中售出槍支,並能在聖誕節前收取一些現金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。