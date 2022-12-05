Santa Clara縣政府將在Morgan Hill舉辦槍械回購活動（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

南灣Santa Clara縣政府即將在Morgan Hill舉辦槍械回購活動，官員表示，回購目的，是想創造一個更安全的環境，使得有自殺傾向的人、兒童和罪犯，更難獲得危險武器。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說：「社區中少一支不需要的槍械，減少竊賊偷走它並用來犯案的機會，減少孩子探索它並造成致命後果的機會，對於那些在心理健康問題中苦苦掙扎的人來說，減少了用在自己身上的機會。」

Santa Clara縣政府，今年5月份在縣北部的Milpitas舉辦槍械回購活動獲得廣泛回響，而在Santa Clara縣南部回顧上次的回購活動，已經是在2019年，所以這次特別選在聖誕節前再辦一次。

這次的槍械回購活動將於12月10日星期六早上9點到下午2點，在Morgan Hill的Outdoor Sports Center舉行，活動中不會詢問誰擁有槍械，或槍械從何而來。

Santa Clara縣參事李洲曉說：「如果你家裡有槍械是不需要的，不如將槍械售回給政府，我們的短槍是100元一支，而機關槍；鬼槍等是200元一支。」

Rosen鼓勵所有擁有槍或攻擊性武器的人，在週六的槍械回購活動中售出槍支，並能在聖誕節前收取一些現金。

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