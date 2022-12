聯邦參議院通過《尊重婚姻法》 參議員Alex Padilla舉行紀念活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導}

聯邦參議院29日通過《尊重婚姻法》(Respect for Marriage Act),來保護同性婚姻和異族婚姻的合法性,代表加州的聯邦參議員Alex Padilla,週五在舊金山市政廳舉行紀念活動。

在加州聯邦參議員Alex Padilla的見證下,灣區一對同性的異族伴侶Cyn Wang 和Tessa Chavez,在舊金山市政廳,就她們的婚姻彼此更新了誓言。

《尊重婚姻法》在聯邦參議院獲得跨黨派支持,以61對36的票數通過。

法例規定,在執行同性婚姻的州完成的婚姻,不論兩位伴侶的性別、種族或國籍,聯邦政府都必須予以承認。

Padilla說:「參議院在這個星期採取了大膽的一步,來肯定上百萬LGBTQ和異族伴侶的生命,我們給LGBTQ社區發出的訊息是,不論你的身份是什麼、選擇愛人是誰、選擇結婚的對象是誰,在法律下都應獲得平等的對待。」

加州參議員威善高(Scott Wiener)說:「《尊重婚姻法》涉及現實生活中的人,其生活會更好,在一個認知其人性與存在的國家中,我非常興奮大家今天能在這裡。」

舊金山市長布里德說:「不是所有地方都像舊金山,我們代表的價值觀,其他地方會跟從,我們現在就需要這法例,有許多伴侶沒有能夠結婚的權利,若其伴侶發生什麼事,還是不能享有照顧這伴侶的權利。」

《尊重婚姻法》預計在週二會交由聯邦眾議院表決,之後提交總統簽署生效。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。