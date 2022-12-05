聯邦參議院通過《尊重婚姻法》 參議員Alex Padilla舉行紀念活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導｝

聯邦參議院29日通過《尊重婚姻法》（Respect for Marriage Act），來保護同性婚姻和異族婚姻的合法性，代表加州的聯邦參議員Alex Padilla，週五在舊金山市政廳舉行紀念活動。

在加州聯邦參議員Alex Padilla的見證下，灣區一對同性的異族伴侶Cyn Wang 和Tessa Chavez，在舊金山市政廳，就她們的婚姻彼此更新了誓言。

《尊重婚姻法》在聯邦參議院獲得跨黨派支持，以61對36的票數通過。

法例規定，在執行同性婚姻的州完成的婚姻，不論兩位伴侶的性別、種族或國籍，聯邦政府都必須予以承認。

Padilla說：「參議院在這個星期採取了大膽的一步，來肯定上百萬LGBTQ和異族伴侶的生命，我們給LGBTQ社區發出的訊息是，不論你的身份是什麼、選擇愛人是誰、選擇結婚的對象是誰，在法律下都應獲得平等的對待。」

加州參議員威善高（Scott Wiener）說：「《尊重婚姻法》涉及現實生活中的人，其生活會更好，在一個認知其人性與存在的國家中，我非常興奮大家今天能在這裡。」

舊金山市長布里德說：「不是所有地方都像舊金山，我們代表的價值觀，其他地方會跟從，我們現在就需要這法例，有許多伴侶沒有能夠結婚的權利，若其伴侶發生什麼事，還是不能享有照顧這伴侶的權利。」

《尊重婚姻法》預計在週二會交由聯邦眾議院表決，之後提交總統簽署生效。

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