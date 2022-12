【KTSF】

舊金山(三藩市)公共衛生局公佈,今年流感季節市內第一宗有人因為流感而死亡的個案,死者是一名未滿65歲的成年人,未接種流感疫苗,而且有帶病的健康問題。

舊金山公共衛生局表示,自從新型肺炎疫情以來,今次是第一個流感肆虐的季節,聯邦疾控中心(CDC)指出,截至週五,估計本季全國至少有870萬人感染流感,7萬8千人住院,4千5百人死於流感。

高危人群包括幼兒、老年人、孕婦、吸煙者或患有慢性病的人。

舊金山以致全國,流感、Covid和RSV呼吸道合胞病毒病例不斷增加。

衛生部門表示,現在接種流感疫苗仍然未遲,這是保護自己和家人避免流感的最佳方法。

