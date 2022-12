【KTSF】

聖荷西推出一個網站,讓公眾可以查閱調查警員涉嫌不當行為的報告。

加州SB1421法案規定,公眾可以查閱關於調查警員行為不當的報告,其中包括不法搜查和逮捕、過度使用暴力、不誠實活動或性侵等。

這個網站目前設在聖荷西市府獨立警察審計師IPA 的網站中,目前可以搜查到2014至2020年調查相關警員的報告。

網址:https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/independent-police-auditor/sb1421-records-portal

