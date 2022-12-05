Richmond市市議員選舉兩候選人得票相同 將抽籤定輸贏

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選舉官員宣布，東灣Richmond市第2區市議員選舉，兩名候選人獲得相同票數，地方官員將以抽籤方式來決定誰當選。

根據Contra Costa縣的選舉結果，Andrew Butt與Cesar Zepeda兩位候選人，在Richmond市第二區市議員競選中，分別獲得1921票。

Cesar表示，這是一場長達數月的競選活動，他敲門拜訪並會見了許多人。

Andrew指，競選做了很多工作，花了很多錢和時間，他又指，接下來的事情，完全取決於運氣，他對輸贏的概率是50/50。

他們兩人都是民主黨人，競選的政綱相近，Cesar指已經致電Andrew，他又開玩笑地說，確實問過Andrew，是否願意去當地的高中以賽跑來決勝負。

Andrew指，他們討論過跳舞，他又指，早前跟Cesar一起吃晚飯，討論解決方法。

Richmond市有法律去應對這種情況，候選人將需要寫下名字在紙上，將它放入信封，再放入一個盒子，候選人可以搖動盒子，然後地方官員將抽出其中一個信封，來決定誰當選。

Butt指，現在感到不現實，未知結果會怎樣。

而Cesar表示興奮，原因是市內首次發生這種情況，他們兩人都提醒市民投票十分重要。

在2018年該縣另一項選舉亦發生過同樣的情況，兩位候選人最終擲骰子來決定輸嬴，選務處官員指舉辦複選成本太高，Richmond市計劃在下週進行抽籤。

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