Richmond市市議員選舉兩候選人得票相同 將抽籤定輸贏

選舉官員宣布,東灣Richmond市第2區市議員選舉,兩名候選人獲得相同票數,地方官員將以抽籤方式來決定誰當選。

根據Contra Costa縣的選舉結果,Andrew Butt與Cesar Zepeda兩位候選人,在Richmond市第二區市議員競選中,分別獲得1921票。

Cesar表示,這是一場長達數月的競選活動,他敲門拜訪並會見了許多人。

Andrew指,競選做了很多工作,花了很多錢和時間,他又指,接下來的事情,完全取決於運氣,他對輸贏的概率是50/50。

他們兩人都是民主黨人,競選的政綱相近,Cesar指已經致電Andrew,他又開玩笑地說,確實問過Andrew,是否願意去當地的高中以賽跑來決勝負。

Andrew指,他們討論過跳舞,他又指,早前跟Cesar一起吃晚飯,討論解決方法。

Richmond市有法律去應對這種情況,候選人將需要寫下名字在紙上,將它放入信封,再放入一個盒子,候選人可以搖動盒子,然後地方官員將抽出其中一個信封,來決定誰當選。

Butt指,現在感到不現實,未知結果會怎樣。

而Cesar表示興奮,原因是市內首次發生這種情況,他們兩人都提醒市民投票十分重要。

在2018年該縣另一項選舉亦發生過同樣的情況,兩位候選人最終擲骰子來決定輸嬴,選務處官員指舉辦複選成本太高,Richmond市計劃在下週進行抽籤。

