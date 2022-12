【KTSF】

隨著新型肺炎、流感及RSV呼吸道病毒的個案上升,南加州衛生官員計劃重新推行口罩令,灣區的專家對此有何看法呢?

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授表示,在三種病毒互相影響下,灣區現時的情況頗為嚴峻,醫院的病床使用率已超過九成,特別在兒童醫院中,RSV呼吸道病毒的個案不斷上升,但他就認為如非逼不得已,都不需要重推口罩令。

因為口罩令與政治掛勾,這個季節他們會盡量不在灣區推行口罩令,但認為南加州的洛杉磯會較早推行。

他表示,預防疾病的方法,一如既往的有戴口罩及接種疫苗。

一項新研究指出,N95口罩及一般外科口罩,在預防病毒感染方面並沒有分別。

