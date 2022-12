奧克蘭華埠派玩具活動踏入第17年 主辦單位呼籲大家捐玩具

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠的派發玩具活動今年踏入第17年,這項活動是如何開始?誰是背後的「聖誕老人」?

小朋友最開心就是收禮物,2006年,當時第一位巡邏奧克蘭華埠的中文雙語警員莫仲衡,發起玩具捐贈的活動,不過一年之後,莫仲衡在騎電單車時發生意外死亡,為了讓派發玩具活動能持續下去,警隊聯絡了奧克蘭市民鍾宛珊(Karen Chung),由2007年起她就肩負起這個重任。

起初是她一個人舉辦,由於捐贈的玩具不足夠,鍾宛珊經常要自掏腰包,買一百多份玩具。

去年她開始與市內不同的非牟利組織合作,向市民募捐玩具,將聖誕節日的歡樂帶給奧克蘭的小朋友。

鍾宛珊去年接受訪問時說:「所有兒童在節日都有禮物,沒有一個小朋友例外,沒有小朋友得不到聖誕禮物。」

今年她與屋崙華埠商會Compassion in Oakland,以及奧克蘭華埠林肯廣場合作,將於12月17日星期六派發玩具,現在需要市民的支持。

大家可以捐款、捐出禮物卡或者新的玩具,他們現在最需要的是適合9歲和10歲兒童的玩具,收集時間是星期一到星期五,中午12時至下午6時,收集地點是屋崙華埠商會或林肯廣場公園,收集禮物的截止時間是12月14日下星期三下午5時半。

