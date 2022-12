【有線新聞】

北韓向東、西部海域發射過百枚炮彈,回應南韓較早時在邊境一帶發炮。南韓要求北韓停止挑釁。

北韓人民軍總參謀部透過朝中社發文,指南韓周一早上8時半起,從鄰近邊境的江原道鐵原郡,向東南方發射數十枚火箭炮彈。

軍方隨即下令前線部隊下午3時起,向東、西部海域發射130多枚炮彈,以示警告,強調對敵人的一切挑釁,將堅決以壓倒性軍事行動應對,警告敵方勿在前線做出不必要小動作,加劇緊張局勢。

南韓聯合參謀本部稱,探測到北韓從東部江原道和西部黃海南道一帶,向東部和西部海域發炮,炮彈落入北方界線以北的海上緩衝區,指責北韓違反《九一九軍事協議》,並發出警告通訊,要求立即停止挑釁行為。

軍隊正與美方合作關注北韓動向,保持高度戒備。南韓軍方這天聯同美軍在江原道鐵原郡,舉行多管火箭炮演練。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。