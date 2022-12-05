理財專家教大家如何避免在節日購物旺季加重債務

December 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

在節日購物旺季開始之際，一份新報告顯示，民眾對自己的財務狀況並不滿意，有三個技巧可以幫助大家避免在節日加重債務。

節日購物旺季開始，民眾的假日支出創下歷史新高，但他們對目前的經濟狀況並不滿意。

Adobe Analytics公司一份新報告指出，全國的黑色星期五，網上銷售創下91.2億元的新紀錄，全國零售聯合會也表示，雖然面對高通脹率，高利率，並有經濟衰退憂慮，民眾仍然熱衷於購物。

全國零售聯合會代表Katherine Cullen說：「62% 的人表示，假期前後的消費很重要，他們優先考慮讓這些慶祝活動對自己或家人有意義。」

與此同時，上週四公佈的新數據顯示，美國11月消費者信心跌至四個月來的低點，表明民眾對經濟狀況感到悲觀。

金融專家警告說，如果民眾不控制自己的財務狀況，可能最終會欠下太多的假期債務。

拉美裔理財專家Janesse Torres有這三個秘訣，第一，建立一個消費基金，定下金額，並堅持在假期的消費不超過這個金額。

第二，列一張購物清單，並且精簡一下收禮物的人數。

Torres說：「不但要特別指定式購物，並要有超支意識，『也許我不必買所有這些禮物』。」

第三使用現金回贈app，讓你花錢又能賺錢。

Torres說：「你可以下載這些應用程式，你網購時它們會給你積分及現金回贈。」

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