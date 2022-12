理財專家教大家如何避免在節日購物旺季加重債務

【KTSF 張擎鳳報導】

在節日購物旺季開始之際,一份新報告顯示,民眾對自己的財務狀況並不滿意,有三個技巧可以幫助大家避免在節日加重債務。

節日購物旺季開始,民眾的假日支出創下歷史新高,但他們對目前的經濟狀況並不滿意。

Adobe Analytics公司一份新報告指出,全國的黑色星期五,網上銷售創下91.2億元的新紀錄,全國零售聯合會也表示,雖然面對高通脹率,高利率,並有經濟衰退憂慮,民眾仍然熱衷於購物。

全國零售聯合會代表Katherine Cullen說:「62% 的人表示,假期前後的消費很重要,他們優先考慮讓這些慶祝活動對自己或家人有意義。」

與此同時,上週四公佈的新數據顯示,美國11月消費者信心跌至四個月來的低點,表明民眾對經濟狀況感到悲觀。

金融專家警告說,如果民眾不控制自己的財務狀況,可能最終會欠下太多的假期債務。

拉美裔理財專家Janesse Torres有這三個秘訣,第一,建立一個消費基金,定下金額,並堅持在假期的消費不超過這個金額。

第二,列一張購物清單,並且精簡一下收禮物的人數。

Torres說:「不但要特別指定式購物,並要有超支意識,『也許我不必買所有這些禮物』。」

第三使用現金回贈app,讓你花錢又能賺錢。

Torres說:「你可以下載這些應用程式,你網購時它們會給你積分及現金回贈。」

