【有線新聞】

《華爾街日報》報道,蘋果公司因應鄭州廠房風波,計劃加快將部分生產線遷出中國。

報道引述消息指,製造逾八成iPhone Pro產品的鄭州富士康廠房,近日傳出因國內防疫措施引發混亂,促使蘋果公司認為不可以將生產線集中在一個地方,正準備將部分組裝訂單分散予其他中國企業,尋求減少對當地龍頭廠商台灣企業富士康的依賴,並要求供應商更積極將生產線轉移到印度、越南等其他亞洲地區。

