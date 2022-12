調查顯示一星期工作四天可能對公司業務更有利

【KTSF 王蔚報導】

全職工作者習慣於每週工作5天40小時,但是如果工作時間變得更短會怎樣?由數十家公司參與的一項為期六個月的實驗剛剛結束,組織者說,結果看起來,一星期工作四天可能對業務更有利,這會是未來每週工作時間的方向嗎?

縮短每週工作時間聽上去不錯吧?但這對商業有好處嗎?

數百萬人在COVID大流行期間轉為遠程或混合方式工作,不必通勤,會議縮短了,或者以視訊舉行,既然如此,是否還有必要保留傳統的工作時間表?

Kickstarter首席戰略官Jon Leland說:「我們看到人們筋疲力盡。」

因此有33家公司,一共903名員工,報名參加了為期6個月的試驗,主辦單位是非營利組織「全球4天工作週」和三所大學的研究人員。

波士頓學院經濟學家Juliet Schor說:「所要求的是不減薪,讓所有員工仍拿到五天的工資,而工作時間要減少得有意義。」

組織者說這次試驗取得了巨大的成功

參加實驗後反饋調查的27家公司

沒有一家表示有計劃回到五天工作週

Unity董事總經理Samantha Losey說:「生產率提高了,四天工作的效率不低於五天,我哪能跟這種智慧人類爭辯說,我想讓他們回到五天工作制?」

工人報告說,四天工作制的壓力和疲勞程度較低,而公司的收入高於前一年。

一些經理報告說,多休一天,讓員工更有精力完成工作。

Losey說:「我們看到的最大好處之一,就是那個視野,還有人們帶到工作中新鮮感。」

一項2021年的調查顯示,70%的美國工人會支持縮短每週工作時間,只有9%的人反對。

Leland說:「每週工作5天40小時,感覺就像是上天定下的一條不變的法律,但我們在大約一百年前發明了它,我們只是沒有更新它。」

