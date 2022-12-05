灣區資深媒體人王慶偉採訪時猝逝 喪禮南灣舉行（視頻）

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灣區資深媒體人王慶偉16日在採訪時猝逝，週五舉行告別式，許多人自動前來參加他的喪禮，顯示出他生前在華人社區的好人緣。

王慶偉的告別式，週五上午在Sunnyvale的Lima & Campagna殯儀館舉行，整個大廳座無虛席，還有許多人必須站著，灣區華人政要、新聞界、僑界、組織，還有更多王慶偉的朋友，都來送他最後一程。

王慶偉妹妹王慶俐說：「剛開始不能接受，可是慢慢地現在放下心情，主要是這次的追悼會，我體悟到我哥哥王慶偉非常有人緣，所以有很多好朋友，都是很自發地來幫忙，做這場追悼會，有太多需要感謝的人，我哥哥如果有感應的話，在天之靈他ㄧ定會很開心，看到這麼多的好朋友來幫他，來送他最後一程，我也希望他好好放下塵世間ㄧ切，好好安息

王慶偉身前專研佛學，妻子是慈濟的志工，慈濟人在告別式為王慶偉助念。

王慶偉生前橫跨電視、廣播、平面媒體，在灣區擔任記者超過30年，廣結善緣。

前世新校友會會長陳建芬說：「他是一個很溫和的人，常常就是在你旁邊，你需要他的時候就在那裏，一時都是百感交集，他對社區都是默默付出。」

莊雅淑 南灣僑教中心主任說：「他對僑社貢獻非常多，除了他在新聞上面的專業，每次我們僑社活動，他總是非常熱心採訪報導之外，他還熱心僑社服務工作。」

台灣僑務委員會也特別派發唁電，對王慶偉的家人表達哀悼之意。

由於王慶偉是在採訪過程中突然倒地送醫不治，王慶偉從小的好朋友Peter，代表介紹王慶偉生平時說，王慶偉最大的遺憾，應該是沒有留下遺言，他以王慶偉的身份，向摯愛的家人說出心中的話。

Peter說：「Justin，爸爸跟你說，爸爸為你感到驕傲，因為我覺得，Justin不管是童子軍，或是其他服務，你都做得非常棒，爸爸希望你能夠繼續下去。」

縱然許多人對王慶偉的驟逝感到依依不捨，慈濟北加州分會執行長謝明晉說，王慶偉是有福報的，他引用證嚴法師的一句話，「生命的價值不在於他的長短，是在他的寬度」。

王慶偉遺體火化後，妻子跟兒子將把骨灰帶到夏威夷，完成今年底家庭旅遊的約定。

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