灣區資深媒體人王慶偉採訪時猝逝 喪禮南灣舉行（視頻）

灣區資深媒體人王慶偉16日在採訪時猝逝,週五舉行告別式,許多人自動前來參加他的喪禮,顯示出他生前在華人社區的好人緣。

王慶偉的告別式,週五上午在Sunnyvale的Lima & Campagna殯儀館舉行,整個大廳座無虛席,還有許多人必須站著,灣區華人政要、新聞界、僑界、組織,還有更多王慶偉的朋友,都來送他最後一程。

王慶偉妹妹王慶俐說:「剛開始不能接受,可是慢慢地現在放下心情,主要是這次的追悼會,我體悟到我哥哥王慶偉非常有人緣,所以有很多好朋友,都是很自發地來幫忙,做這場追悼會,有太多需要感謝的人,我哥哥如果有感應的話,在天之靈他ㄧ定會很開心,看到這麼多的好朋友來幫他,來送他最後一程,我也希望他好好放下塵世間ㄧ切,好好安息

王慶偉身前專研佛學,妻子是慈濟的志工,慈濟人在告別式為王慶偉助念。

王慶偉生前橫跨電視、廣播、平面媒體,在灣區擔任記者超過30年,廣結善緣。

前世新校友會會長陳建芬說:「他是一個很溫和的人,常常就是在你旁邊,你需要他的時候就在那裏,一時都是百感交集,他對社區都是默默付出。」

莊雅淑 南灣僑教中心主任說:「他對僑社貢獻非常多,除了他在新聞上面的專業,每次我們僑社活動,他總是非常熱心採訪報導之外,他還熱心僑社服務工作。」

台灣僑務委員會也特別派發唁電,對王慶偉的家人表達哀悼之意。

由於王慶偉是在採訪過程中突然倒地送醫不治,王慶偉從小的好朋友Peter,代表介紹王慶偉生平時說,王慶偉最大的遺憾,應該是沒有留下遺言,他以王慶偉的身份,向摯愛的家人說出心中的話。

Peter說:「Justin,爸爸跟你說,爸爸為你感到驕傲,因為我覺得,Justin不管是童子軍,或是其他服務,你都做得非常棒,爸爸希望你能夠繼續下去。」

縱然許多人對王慶偉的驟逝感到依依不捨,慈濟北加州分會執行長謝明晉說,王慶偉是有福報的,他引用證嚴法師的一句話,「生命的價值不在於他的長短,是在他的寬度」。

王慶偉遺體火化後,妻子跟兒子將把骨灰帶到夏威夷,完成今年底家庭旅遊的約定。

