已故前中國國家主席江澤民遺體在北京火化,習近平和胡錦濤等現任及前任領導人送別。

習近平、李克強和胡錦濤等一眾現任及前任領導人,周一早上10點到北京的中國人民解放軍總醫院為江澤民送別,他們戴上白花和黑紗。

告別室內的橫幅寫著「江澤民同志永垂不朽」,江澤民的遺體蓋上共產黨黨旗,四名禮兵持槍站在兩旁,兩旁放著由領導人以至各界送來的花圈。

習近平等先向遺體三鞠躬,表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷,然後逐一上前瞻仰遺容,並向江澤民遺孀王冶坪等親屬表示深切慰問。其後靈柩由8名禮兵移送出告別室,並由習近平等人護送上靈車,沿途亦有多人送別。

到10時45分,靈車駛進八寶山革命公墓,習近平等和一眾親屬向江澤民作最後訣別,遺體其後火化。

