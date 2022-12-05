Alaska航空推出每月49元起的Flight Pass

【KTSF 朱慧琪報導】

Alaska航空推出每月49元起的機票套票Flight Pass。

Alaska航空推出的Flight Pass有兩種，一種是普通Flight Pass，月費由49元起，需要在出發前14天預訂航班。

另一種是Flight Pass Pro，月費由199元起，可以在出發前兩小時隨時預訂航班，這兩種最低月費的套票都規定，每兩個月可以飛一次來回。

但要注意的是，這種機票套票需要簽訂一年合約，以最便宜的普通Flight Pass為例，每月49元，一年的費用是588元，以每兩個月可以飛一次來回計算，每次為98元。

至於限制方面，從舊金山（三藩市）機場出發，可以飛往洛杉磯、拉斯維加斯和鳳凰城等六個目的地。

聖荷西機場出發，就有三個南加州目地的適用，洛杉磯、Palm Springs和聖地牙哥。

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