Alaska航空推出每月49元起的Flight Pass

【KTSF 朱慧琪報導】

Alaska航空推出每月49元起的機票套票Flight Pass。

Alaska航空推出的Flight Pass有兩種,一種是普通Flight Pass,月費由49元起,需要在出發前14天預訂航班。

另一種是Flight Pass Pro,月費由199元起,可以在出發前兩小時隨時預訂航班,這兩種最低月費的套票都規定,每兩個月可以飛一次來回。

但要注意的是,這種機票套票需要簽訂一年合約,以最便宜的普通Flight Pass為例,每月49元,一年的費用是588元,以每兩個月可以飛一次來回計算,每次為98元。

至於限制方面,從舊金山(三藩市)機場出發,可以飛往洛杉磯、拉斯維加斯和鳳凰城等六個目的地。

聖荷西機場出發,就有三個南加州目地的適用,洛杉磯、Palm Springs和聖地牙哥。

