影評：已經知道結局的感人愛情故事《劇透預警》

https://youtu.be/CnpSZzvhbQE

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個娛樂記者,從認識到失去摯愛伴侶的故事。改編自真人事蹟的影片。

千禧年過後不久,在一間娛樂雜誌社工作的Michael,在一次社交場合中認識Kit,並被他的魅力著迷。但Michael 卻害怕要是發展戀情,一天心靈將會受傷。這就是這部電影所說的《劇透預警》。Michael 之後卻也除掉自身的心理障礙,和Kit 一起生活。期間兩人生活中也出現一些重要的里程碑,例如Kit 如何告知父母自己戀人的身份。也正如一些長期生活的伴侶,13年後,兩人之間的感情也起了變化。從一起接受伴侶輔導,到暫時分居。正當Michael 和Kit 在決定兩人以後的去向,Kit 被診斷出患有晚期癌症,知道兩人在一起的時間有限。Kit 最後的11個月,Michael 陪他走到最後。

電影從開始帶有幽默的喜劇特色,之後轉為帶傷感的劇情片。尤其突出的就是兩者之間的轉變無縫。

失去伴侶的Michael Ausiello,在Kit 離世之後,立即開始寫書記錄兩人一起14年的生活。Ausiello 透露,要在記憶猶新的時候回憶,不是等到悲傷過程之後,所以在寫這部自傳的時候也是帶有辛苦。而同意讓電影人把故事拍成電影,現在也感覺驕傲、興奮和解脫。

Ausiello 透露:“我雖然同意讓故事拍成電影,也沒有完全的鬆手。一直都參與電影的拍攝工作,但是一到了這一步,也有越來越多人的聲音出現。導演Michael Showalter 的影響力當然最大。你會希望後來的製成品會好但是無法預料。現在我看了電影,知道這製成品成功,對故事和書都非常忠實。”

演伴侶的兩位演員,之間默契自然,看得舒服。現在的同志影片,也不再是看到劇中人物在接受身份上面對的掙扎。而更加生活化的情節,也成了吸引著名影星參與拍攝的重要原因。

飾演Kit 的英國演員Ben Aldridge 說:“我被劇本吸引,是因為這是兩個男人之間的戀愛故事,並沒有因為自己的身份而受苦、或面對歧視,更不是這因素而死亡。電影中有何等的喜悅與愛,以他喜歡看有同志內容的書或電影,跨越身份的愛,這是很少見到的。”

在電視圈發展多年的Jim Parsons 也說:“我看這部電影,不單是以觀眾的身份,以自己比較自私的角度。也不知道自己是否會有參與這類電影的機會,所以在拍攝期間,也珍惜能夠演一個自己熟悉的角色和感情,實現這個多年的心願。”

電影的結局,大家縱然已經知道。所以跟隨劇中人物,經歷的生活點滴,也提醒大家珍惜生活和身邊人物的重要。

《劇透預警​ Spoiler Alert》憑著笑與淚,帶觀眾感受一對情侶的14年生活。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/spoiler-alert/

