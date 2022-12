勞工部數據顯示美國11月招聘仍然強勁增長

【KTSF 張麗月報導】

雖然利率不斷上升,又有經濟衰退的隱憂,但勞工部最新發表的數據顯示,11月份的招聘仍然強勁增長。

勞工部週五發表的最新就業報告顯示,非農業職位數目,11月份增加26.3萬份,雖然比前一個月為少,但就多過市場預期的數目。

其中職位增長最多的行業包括休閒和旅遊款待、醫療健保和政府部門,但在零售、運輸和貨倉業的職位就出現下跌。

在疫情期間,休閒和旅遊款待業的招聘最受衝擊,但現已繼續強勁復甦。

在這個範疇,11月份增加8.8萬份工作,即是今年至今平均每個月增加8.2萬份工作,但這個就業人數只及去年平均每個月職位增幅的一半。

有分析表示,科技業近月來出現的裁員潮,暫時並未削弱整體的勞工市場,至於全國失業率就仍然維持在3.7%。

工人平均時薪按月上升0.6%,按年就上升5.1%。

有經濟專家指出,工人薪金不斷增加的壓力,加上低失業率,令到通脹壓力持續升高,就是明顯的例子證明,聯儲局有需要更長時間的加息。

聯儲局的官員已經多次重申,維持價格穩定是聯儲局的責任,也是經濟的基石,因此打擊通脹是聯儲局首要任務。

