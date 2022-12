【有線新聞】

美國商務部初步調查指,四間中國太陽能板製造商涉嫌規避關稅。

涉嫌避稅的公司包括比亞迪、阿特斯、天合光能及隆基綠能旗下的越南光伏科技,佔美國太陽能板進口量逾一半。這些公司透過將設廠東南亞作輕微加工,規避美國關稅,調查又認為另外4間廠商並無避稅嫌疑。

美國或會加速在國內外尋找替代供應,以滿足對太陽能板飆升的需求。美國今年6月起實施兩年免稅措施,涉及柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的太陽能零件關稅。

