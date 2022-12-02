幼童在舊金山公園疑似接觸到芬太尼差點沒命

【KTSF 尹晉豪報導】

一名10個月大的男嬰，日前在舊金山（三藩市）Marina區的Moscone公園玩耍時，疑似接觸到芬太尼的粉末而差點沒命，男嬰經搶救之後無生命危險，調查人員正在調查事件是如何發生。

正當大家在金門公園慶祝節日的來臨，父母就更加看緊他們的小孩，特別是知道這可怕事件發生之後。

家長Eric Wilkinson說：「我感覺到它的真實就在這裡，令你思索整件事。」

事件發生在星期二，當時保姆帶著10個月大男嬰Senna，去Moscone公園的一個遊樂場玩。

他的父親Ivan Matkovic得知兒子在地上爬行，將手放進口中之後，呼吸困難、嘴唇變藍，救護員為男嬰急救時，給予納洛酮（Narcan）之後，男嬰的呼吸才恢復暢順。

納洛酮是一種用來為服用過量芬太尼人士急救的藥物，Senna的父親後來在社交媒體分享整件事，希望其他家長提高警覺。

家長Eunice Ross說：「太可怕了，它可能發生在任何人身上，只要你稍不留神。」

Senna的父親提醒大家，兒童中芬太尼毒的跡象，包括嘴唇變藍，他也呼籲家長留意，如果公園地上有鋁紙，千萬不可讓兒童接觸。

舊金山地檢官謝安宜就發推文指，自己作為母親和地檢官，她的辦公室會繼續追究銷售芬太尼人士的責任，同時提醒所有人謹慎，保持警惕。

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