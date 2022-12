幼童在舊金山公園疑似接觸到芬太尼差點沒命

【KTSF 尹晉豪報導】

一名10個月大的男嬰,日前在舊金山(三藩市)Marina區的Moscone公園玩耍時,疑似接觸到芬太尼的粉末而差點沒命,男嬰經搶救之後無生命危險,調查人員正在調查事件是如何發生。

正當大家在金門公園慶祝節日的來臨,父母就更加看緊他們的小孩,特別是知道這可怕事件發生之後。

家長Eric Wilkinson說:「我感覺到它的真實就在這裡,令你思索整件事。」

事件發生在星期二,當時保姆帶著10個月大男嬰Senna,去Moscone公園的一個遊樂場玩。

他的父親Ivan Matkovic得知兒子在地上爬行,將手放進口中之後,呼吸困難、嘴唇變藍,救護員為男嬰急救時,給予納洛酮(Narcan)之後,男嬰的呼吸才恢復暢順。

納洛酮是一種用來為服用過量芬太尼人士急救的藥物,Senna的父親後來在社交媒體分享整件事,希望其他家長提高警覺。

家長Eunice Ross說:「太可怕了,它可能發生在任何人身上,只要你稍不留神。」

Senna的父親提醒大家,兒童中芬太尼毒的跡象,包括嘴唇變藍,他也呼籲家長留意,如果公園地上有鋁紙,千萬不可讓兒童接觸。

舊金山地檢官謝安宜就發推文指,自己作為母親和地檢官,她的辦公室會繼續追究銷售芬太尼人士的責任,同時提醒所有人謹慎,保持警惕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。