資料顯示灣區逾7600名高科技員工面臨解僱

December 2, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

科技及生物科技業歷經兩個多月的裁員潮，州府的公開資料顯示，超過7600名灣區的員工將遭解僱。

根據The Mercury News統計，30多間科技及生物科技公司，向加州就業發展局提交的文件顯示，這些公司計劃在灣區裁員合共7689人。

其中已經開始裁減或即將裁減超過200名職員的公司包括：Facebook母公司Meta，在灣區裁員超過2500人；由馬斯克接手的社群平台Twitter，在舊金山及聖荷西裁員超過1100人；還有生物科技公司Cepheid、機器人和自動送貨車公司Nuro、電商龍頭Amazon、叫車平台Lyft，還有軟件和雲端服務龍頭Oracle。

還有包括Chime及Zymergen等多間公司，在灣區裁減介於100至200名員工。

裁減少於100個職位的14間灣區公司則包括Roku、Paypal及GoFundMe。

而包括Cisco及HP在內的大型公司，已宣布更大幅度的裁員，但還未在就業發展局資料中看到，也代表這兩個月來的裁員潮恐怕將持續下去。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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