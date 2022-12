資料顯示灣區逾7600名高科技員工面臨解僱

【KTSF】

科技及生物科技業歷經兩個多月的裁員潮,州府的公開資料顯示,超過7600名灣區的員工將遭解僱。

根據The Mercury News統計,30多間科技及生物科技公司,向加州就業發展局提交的文件顯示,這些公司計劃在灣區裁員合共7689人。

其中已經開始裁減或即將裁減超過200名職員的公司包括:Facebook母公司Meta,在灣區裁員超過2500人;由馬斯克接手的社群平台Twitter,在舊金山及聖荷西裁員超過1100人;還有生物科技公司Cepheid、機器人和自動送貨車公司Nuro、電商龍頭Amazon、叫車平台Lyft,還有軟件和雲端服務龍頭Oracle。

還有包括Chime及Zymergen等多間公司,在灣區裁減介於100至200名員工。

裁減少於100個職位的14間灣區公司則包括Roku、Paypal及GoFundMe。

而包括Cisco及HP在內的大型公司,已宣布更大幅度的裁員,但還未在就業發展局資料中看到,也代表這兩個月來的裁員潮恐怕將持續下去。

