【KTSF】

聯邦最高法院週四裁定,拜登政府推動的「學生貸款債務減免計劃」,現在仍要暫停實施,但就同意留待明年初作出決定。

聯邦最高法院週四同意在明年夏天之前決定,拜登政府是否有權執行「學生貸款債務減免計劃」。

這項計劃建議,符合收入資格的學生,可以獲得減免貸款債務一萬元,而申領聯邦Pell Grant的受益人,更可獲得一共二萬元的減免紓困。

國會預算辦公室估計,在未來30年推行這項計劃,所需的成本花費要4千億元。

