【KTSF 周正鈞報導】

冷峰所帶來的風雪,令太浩湖一帶降雪急增。

冬季風暴殺到,國家氣象局發出雪崩警告指,太浩湖一帶將會有2呎以上的降雪。

柏克萊加大Sierra Snow Lab也發推文表示,該區凌晨的降雪達5.7吋,估計週四累積降雪量會有20至30吋。

消息又指,沿山坡的風速達到每小時50英哩,風雪亦對駕駛構成風險。

太浩湖北岸Incline Village,及太浩湖南岸的所有學校週四停課。

而冷鋒所帶來的強風導致電線損壞,根據PG&E網站,灣區多個地區都有小規模停電。

而早上的降雨也令灣區捷運(BART)延誤10至20分鐘,捷運當局也發佈兩張列車車輪受損相片,指列車在雨中加速,會加快車輪磨損,因此列車要減速行駛。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。