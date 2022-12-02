參議院也通過法案 阻止全國鐵路工人罷工

【KTSF 朱慧琪報導】

繼眾議院後，參議院週四也通過法案，阻止全國鐵路工人罷工，避免鐵路運輸停擺，法案隨即交給總統簽署成為法例。

參議院週四以80票對15票通過同一法案，要求鐵路公司和工人遵守9月份勞資雙方達成的一項協議，當中包括5年內為鐵路工人合共加薪24%，發放一筆5千元的花紅，以及一日有薪休假。

置於7日有薪病假就因為只有52票贊成，達不到60票的門檻，而不能過關。

兩項法案都已經在眾議院獲得通過，而兩院已經通過的法案，會提交總統簽署生效。

白宮表示，拜登總統會盡快簽署，拜登也批評共和黨人拒絕向鐵路工人提供有薪病假。

拜登說：「我一直試圖取得有薪病假，為所有人而不僅為鐵路工人，但另一名為共和黨人的隊伍，他們就投票反對，他們說我們不能這樣做，我們是世上少數國家沒有給工人有薪假。」

拜登指出，鐵路工人罷工，會導致75萬份工作失去，並帶來經濟衰退。

全國鐵路工人因待遇與假期等問題觸發勞資糾紛，並威脅在本月9日發起大罷工，拜登因此促請國會介入，阻止罷工。

在參議院這次表決中，有6名共和黨人對鐵路工人有薪病假修訂案投下贊成票，但也有民主黨人投反對票，他是西維珍尼亞州的Joe Minchin，他說此舉是要避免通貨膨脹，避免令美國人負擔更重，他也認為，國會一旦開了先例，會陸續有來。

而支持鐵路工人享有有薪病假的參議員，比如桑德斯就指出，做危險工作的人，有病都上班的工人，共同支撐經濟運行無阻，理應享有有薪病假。

桑德斯說：「會是絕對憤怒，倘若這些工人沒得到最少7天有薪病假。」

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