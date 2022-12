參議院也通過法案 阻止全國鐵路工人罷工

【KTSF 朱慧琪報導】

繼眾議院後,參議院週四也通過法案,阻止全國鐵路工人罷工,避免鐵路運輸停擺,法案隨即交給總統簽署成為法例。

參議院週四以80票對15票通過同一法案,要求鐵路公司和工人遵守9月份勞資雙方達成的一項協議,當中包括5年內為鐵路工人合共加薪24%,發放一筆5千元的花紅,以及一日有薪休假。

置於7日有薪病假就因為只有52票贊成,達不到60票的門檻,而不能過關。

兩項法案都已經在眾議院獲得通過,而兩院已經通過的法案,會提交總統簽署生效。

白宮表示,拜登總統會盡快簽署,拜登也批評共和黨人拒絕向鐵路工人提供有薪病假。

拜登說:「我一直試圖取得有薪病假,為所有人而不僅為鐵路工人,但另一名為共和黨人的隊伍,他們就投票反對,他們說我們不能這樣做,我們是世上少數國家沒有給工人有薪假。」

拜登指出,鐵路工人罷工,會導致75萬份工作失去,並帶來經濟衰退。

全國鐵路工人因待遇與假期等問題觸發勞資糾紛,並威脅在本月9日發起大罷工,拜登因此促請國會介入,阻止罷工。

在參議院這次表決中,有6名共和黨人對鐵路工人有薪病假修訂案投下贊成票,但也有民主黨人投反對票,他是西維珍尼亞州的Joe Minchin,他說此舉是要避免通貨膨脹,避免令美國人負擔更重,他也認為,國會一旦開了先例,會陸續有來。

而支持鐵路工人享有有薪病假的參議員,比如桑德斯就指出,做危險工作的人,有病都上班的工人,共同支撐經濟運行無阻,理應享有有薪病假。

桑德斯說:「會是絕對憤怒,倘若這些工人沒得到最少7天有薪病假。」

