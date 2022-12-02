San Mateo市自助洗衣店劫案 兩人被捕一人在逃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo市一間自助洗衣店，10月中的時候發生搶劫案，匪徒襲擊搶劫兩個事主並開走他們的汽車，警方逮捕了兩名疑犯，正在通緝一名匪徒。

19歲的Alameda居民Moses Taunaholo，涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊他人等罪行而被拘捕，而他的哥哥，25歲的奧克蘭（屋崙）居民Tevita Taunaholo被通緝，仍然在逃，如有人知道他的下落，請致電（650) 522-7662通知警方。

事源在10月16日星期日傍晚，兩名疑犯在一家自助洗衣店，持槍恐嚇兩名互不相識的受害人，對他們拳打腳踢，其後偷走兩個受害人的財物和車匙，開走他們的汽車。

警方指，兩名受害人需要住院治療，其中一人已出院，另一名仍然留醫。

警方又指，案件中有第三名匪徒，因涉嫌搶劫、劫車和嚴重傷害等罪已被捕。

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