San Mateo市自助洗衣店劫案 兩人被捕一人在逃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo市一間自助洗衣店,10月中的時候發生搶劫案,匪徒襲擊搶劫兩個事主並開走他們的汽車,警方逮捕了兩名疑犯,正在通緝一名匪徒。

19歲的Alameda居民Moses Taunaholo,涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊他人等罪行而被拘捕,而他的哥哥,25歲的奧克蘭(屋崙)居民Tevita Taunaholo被通緝,仍然在逃,如有人知道他的下落,請致電(650) 522-7662通知警方。

事源在10月16日星期日傍晚,兩名疑犯在一家自助洗衣店,持槍恐嚇兩名互不相識的受害人,對他們拳打腳踢,其後偷走兩個受害人的財物和車匙,開走他們的汽車。

警方指,兩名受害人需要住院治療,其中一人已出院,另一名仍然留醫。

警方又指,案件中有第三名匪徒,因涉嫌搶劫、劫車和嚴重傷害等罪已被捕。

