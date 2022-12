聖荷西市長提案要求叫車平台及計程車公司舉報性侵事件（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市長週四宣布向市議會提案,要求叫車平台及計程車公司,包括Uber及Lyft,向執法單位舉報性侵事件。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「今天我向議會提出法案,要求任何叫車平台計程車公司,包括Uber及Lyft在內,舉報任何與他們服務範圍內所發生的性侵犯,並告知受害者,他們有選擇是否通報的權益,以及如何最好地獲得資源。」

Liccardo也指出,公共運輸人員包括公車司機,依法必須舉報任何性侵案件,不論是在車上或車站及周邊,同樣的規範也適用於州立及社區大學,指教職人員有義務通報性侵案,反觀現行許多叫車平台及計程車公司,當發現性侵犯時不會主動向警方報案,並自行進行調查及處理。

他也引述一份華盛頓郵報2019年的報導指出,Uber及Lyft在2019年收到超過3600宗性侵害及性騷擾的案例舉報,許多案例都沒轉交執法單位,而是透過公司自行調查處置。

報導還指,Uber的員工透露,公司禁止職員向執法單位通報性侵犯,或鼓勵受害者舉報罪案。

Liccardo指,他的提案將持續保障性侵受害者的權益,並給予受害者更周全的選項,包括心理諮商及是否通知執法單位,同時叫車平台及計程車公司,除了必須通報所有案件,也有義務通知受害者,他們可以拒絕配合執法單位的調查,藉此保護自己的隱私權。

