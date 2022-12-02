聖荷西市長提案要求叫車平台及計程車公司舉報性侵事件（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市長週四宣布向市議會提案，要求叫車平台及計程車公司，包括Uber及Lyft，向執法單位舉報性侵事件。

聖荷西市長Sam Liccardo說：「今天我向議會提出法案，要求任何叫車平台計程車公司，包括Uber及Lyft在內，舉報任何與他們服務範圍內所發生的性侵犯，並告知受害者，他們有選擇是否通報的權益，以及如何最好地獲得資源。」

Liccardo也指出，公共運輸人員包括公車司機，依法必須舉報任何性侵案件，不論是在車上或車站及周邊，同樣的規範也適用於州立及社區大學，指教職人員有義務通報性侵案，反觀現行許多叫車平台及計程車公司，當發現性侵犯時不會主動向警方報案，並自行進行調查及處理。

他也引述一份華盛頓郵報2019年的報導指出，Uber及Lyft在2019年收到超過3600宗性侵害及性騷擾的案例舉報，許多案例都沒轉交執法單位，而是透過公司自行調查處置。

報導還指，Uber的員工透露，公司禁止職員向執法單位通報性侵犯，或鼓勵受害者舉報罪案。

Liccardo指，他的提案將持續保障性侵受害者的權益，並給予受害者更周全的選項，包括心理諮商及是否通知執法單位，同時叫車平台及計程車公司，除了必須通報所有案件，也有義務通知受害者，他們可以拒絕配合執法單位的調查，藉此保護自己的隱私權。

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