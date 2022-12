巴士失控在Serramonte購物中心停車場撞上16輛車 多人受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

週五接近中午時間,中半島Daly City Serramonte購物中心外停車場,一輛SamTrans巴士懷疑失控,撞毀16架車,造成多人受傷,最少4人送院,其中一人情況危殆。

位於Daly City的Serramonte購物中心,Target商店外停車場拉起封鎖線,消防當局表示,週五上午11時50分左右,一輛SamTrans巴士衝進停車場,撞上16架車,造成多人受傷,其中有4人被送到舊金山總醫院。

事發現場旁邊的一間銀行,保安人員當值時聽到車禍傳出的巨響。

保安員Craig Thumas說:「我看到巴士橫越停車場,穿過草叢撞擊多架車,有16架,然後我看到它停下來時還搖搖晃晃,我相信許多車上的乘客都相當驚恐,巴士司機也是,我過去時他們已有人在照顧了

現場還可見肇事巴士和被波及的車輛,很多都被撞到嚴重受損,一架購物車甚至還卡在巴士前面。

從航拍機畫面更能清楚看到,被波及車輛的範圍究竟有多大,馬路邊的行人道還可以見到裂痕及巴士的胎紋。

警方還在調查巴士為何會突然衝入停車場,由於封鎖範圍接近,購物中心旁的SamTrans巴士站,事件嚴重影響區域內的交通。

