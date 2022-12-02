巴士失控在Serramonte購物中心停車場撞上16輛車 多人受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

週五接近中午時間，中半島Daly City Serramonte購物中心外停車場，一輛SamTrans巴士懷疑失控，撞毀16架車，造成多人受傷，最少4人送院，其中一人情況危殆。

位於Daly City的Serramonte購物中心，Target商店外停車場拉起封鎖線，消防當局表示，週五上午11時50分左右，一輛SamTrans巴士衝進停車場，撞上16架車，造成多人受傷，其中有4人被送到舊金山總醫院。

事發現場旁邊的一間銀行，保安人員當值時聽到車禍傳出的巨響。

保安員Craig Thumas說：「我看到巴士橫越停車場，穿過草叢撞擊多架車，有16架，然後我看到它停下來時還搖搖晃晃，我相信許多車上的乘客都相當驚恐，巴士司機也是，我過去時他們已有人在照顧了

現場還可見肇事巴士和被波及的車輛，很多都被撞到嚴重受損，一架購物車甚至還卡在巴士前面。

從航拍機畫面更能清楚看到，被波及車輛的範圍究竟有多大，馬路邊的行人道還可以見到裂痕及巴士的胎紋。

警方還在調查巴士為何會突然衝入停車場，由於封鎖範圍接近，購物中心旁的SamTrans巴士站，事件嚴重影響區域內的交通。

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