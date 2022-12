【KTSF】

英國的威廉王子與王妃凱特8年來首度訪美,踏入第三天行程。

拜登總統週五在波士頓的甘迺迪總統紀念圖書博物館,與英國威廉王子會面。

白宮指,他們會談內容,主要是交換應對氣候轉變,及精神健康危機等議題的想法。

威廉王子伉儷此行另一個重點,就是出席由威廉王子所創立的The Earthshot Prize Awards頒獎禮,這獎項為的是資助各類研發拯救地球項目的人士,得獎項目可獲得120萬元撥款。

