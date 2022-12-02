美軍公開展出最新核子隱形轟炸機B-21 Raider

December 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(United States Air Force)

【KTSF 吳倩妤報導】

美軍週五公佈最新核子隱形轟炸機B-21 Raider的消息，這項30多年來美國第一項新戰機，主要是用來應對未來可能同中國發生的衝突。

國防部在加州Palmdale空軍基地發布B—21的消息，軍方至今只是公布幾張B—21圖像，這個項目的內容幾乎全部列為機密。

B-21 Raider是要替代現有的B-2 Spirit，兩者外形相似但B-21的體積比較細小。

製造商Northrop Grumman指出，因為電腦運算能力導致科技突飛猛進，B-21的內容遠比B-2先進得多，而多位國防分析師也指出，先進的外層塗料以及使用新的方式控制電子輻射，會令敵方雷達更難偵測到B-21的踪影。

此外，B-21也採用新的噴射推進科技，目前有六架正在製造，空軍當局計劃訂購100架，當局沒有說明價格，但按2010年設定的平均每架5.5億美元計算，現時的造價是每架7.53億，預計B-21的首次飛行是在2023年。

國防部本星期發布的年度中國報告指，中國有望在2035年之前擁有1,500件核武，而中國在超高音速武器、網絡戰爭及太空能力等方面的進展，對美國國家安全、對自由開放的國際體系，構成最有後果及最系統性的挑戰，而美國空軍在2015年啟動B-21項目時，已經表明美國需要有21世紀的轟炸機，來應對來自中國與俄羅斯的威脅。

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