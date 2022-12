美軍公開展出最新核子隱形轟炸機B-21 Raider

【KTSF 吳倩妤報導】

美軍週五公佈最新核子隱形轟炸機B-21 Raider的消息,這項30多年來美國第一項新戰機,主要是用來應對未來可能同中國發生的衝突。

國防部在加州Palmdale空軍基地發布B—21的消息,軍方至今只是公布幾張B—21圖像,這個項目的內容幾乎全部列為機密。

B-21 Raider是要替代現有的B-2 Spirit,兩者外形相似但B-21的體積比較細小。

製造商Northrop Grumman指出,因為電腦運算能力導致科技突飛猛進,B-21的內容遠比B-2先進得多,而多位國防分析師也指出,先進的外層塗料以及使用新的方式控制電子輻射,會令敵方雷達更難偵測到B-21的踪影。

此外,B-21也採用新的噴射推進科技,目前有六架正在製造,空軍當局計劃訂購100架,當局沒有說明價格,但按2010年設定的平均每架5.5億美元計算,現時的造價是每架7.53億,預計B-21的首次飛行是在2023年。

國防部本星期發布的年度中國報告指,中國有望在2035年之前擁有1,500件核武,而中國在超高音速武器、網絡戰爭及太空能力等方面的進展,對美國國家安全、對自由開放的國際體系,構成最有後果及最系統性的挑戰,而美國空軍在2015年啟動B-21項目時,已經表明美國需要有21世紀的轟炸機,來應對來自中國與俄羅斯的威脅。

