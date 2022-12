【KTSF】

南灣Santa Clara縣高等法院裁定,一家聖荷西回收公司,因不當處理危險廢棄物,導致垃圾車起火,需支付25,000元的民事罰款。

根據Santa Clara縣地檢官辦公室,聖荷西一間回收公司iDiskk,由Yue Zou及其丈夫Lei Zhang經營,地檢處指,iDiskk在去年9月至10月期間,三次不當將鋰電池放入回收垃圾桶,導致垃圾車收集回收物品,在擠壓垃圾時起火燃燒。

檢地處指,事件中沒有人受傷。

檢察官指,這宗案件反映隨意丟棄鋰電池的危險,也對垃圾車司機和救援人員構成極大危險。

除了25,000元的民事罰款,iDiskk同意遵守永久禁令,不會再不當處理危險廢棄物。

