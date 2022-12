夏威夷冒納羅亞火山持續噴發 熔岩流向主要道路

【有線新聞】

夏威夷冒納羅亞火山持續噴發,熔岩威脅主要道路。專家指目前沒有辦法阻擋,熔岩可能最快兩日就到。

夏威夷大島的冒納羅亞火山連日噴發,岩漿持續從火山口噴出,連同碎屑不斷滑落。

熔岩慢慢向山腳移動,威脅附近一條主要公路。

這條當地人稱為「馬鞍路」的公路,連接東岸城市希洛及西部的凱盧阿。科學家指熔岩以每小時數十米的速度流向公路,但提醒熔岩速度以至流向均難以預測。

冒納羅亞觀象台首席科學家霍恩說:「目前我們對熔岩的流動估算並不完整,當它流過平地,熔岩會越來越多並積累起來,之後可能在不同時間從縫罅中流出,有時流得較快,有時又看似不會移動。」

專家指,目前沒有任何方法阻止熔岩流動或改變流向,假設熔岩進一步威脅公路,當局可能封路,民眾要轉用其他道路,往來東西岸可能要用多數小時。

夏威夷當局過去一百多年來曾多次嘗試改變熔岩流動。十九世紀末,當時的州長頒布「祈禱日」,阻止冒納羅亞火山熔岩流向附近城鎮,但不成功。

上世紀30年代,軍方用軍機投下幾十枚炸彈,改變了熔岩流向,不過專家指可能只是巧合。

當地原住民表示想方設法改變熔岩流動,是西方「人類要控制一切」的思維,強調人類應該學會適應,而不是與大自然分割。

