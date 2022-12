【KTSF 王蔚報導】

伊利諾伊州Buffalo Grove,警方在一戶人家發現5具屍體,死者當中有兩名兒童。

星期三早上,Buffalo Grove警局接到電話去查看一戶人家的狀況,在室內發現5具屍體,警方確認死者是這家的夫妻及其4歲和6歲的女兒,以及孩子的祖母。

法醫稱,5人中有4人死於銳器傷。

當地警局局長沒有透露有關兇手及凶器的信息,但他表示,家中的場景很可怕。

據鄰居講, 這家夫妻近來在鬧離婚,兩個孩子非常可愛,當地警局初步認為這是一起家暴案,相關調查正在進行中。

