汽油價格續跌 美國通脹或已見頂

【KTSF 張擎鳳報導】

汽油價格繼續下跌,這項關鍵指標表明通脹可能已見頂,對美國經濟是好消息。

經濟狀況可能即將有所援解,根據聯邦商務部發布的一份報告,衡量10月份消費者物價指數的一項關鍵指標有所放緩。

這是通貨膨脹可能正在降溫的跡象,這對民眾的錢包來說是個好消息。

拜登總統說:「衣服、電視和電器等物品的價格正在下降,這對假日季節來說是個好消息。」

10月份個人消費支出價格指數,或PCE與去年同期相比上漲6%,該指標是美聯儲界定通脹的首選指標,因為它提供了更全面的消費者物價指數狀況。

較低的汽油價格也可以為家庭帶來一些舒緩,美國汽車協會(AAA)指出,一加侖普通汽油現在平均全國售價是3.47元。

這是自2月以來第一個星期,全國平均汽油售價已降至每加侖3.50以下。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre說:「自6月以來,汽油價格每加侖下跌約1.52元,為擁有兩輛汽車的美國家庭每月節省116元。」

通脹壓力似乎正在緩解,聯儲局主席包維爾表示,美聯儲可能最快今個月放緩激進加息的步伐。,但他仍然保持審慎態度

包維爾說:「我們將堅持到底,直到工作完成。」

