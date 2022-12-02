虛擬貨幣交易所FTX申請破產保護 創辦人稱沒詐騙意圖

【KTSF 張麗月報導】

目前進入破產重組的虛擬貨幣交易所FTX，創辦人聲稱他並沒有詐騙意圖，他曾經就FTX但財務混亂的問題而道歉，目前美國正同巴哈馬協商，引渡他回美接受調查。

FTX的創辦人Sam Bankman Fried週三出席在紐約時報舉辦的線上高峰會，對於他是否不適當的挪用客戶資金等等疑問，他在會議上表示他犯了很多錯誤，但沒有要非法挪移資金，並且重申他沒有詐騙意圖，而目前聯邦檢察官已經開始調查FTX的破產案。

FTX在2019年創立，總部在巴哈馬群島，較早時CoindDesk發表報告，指同樣為SamBankman－Fried擁有的加密貨幣交易公司Alameda Research，高度依靠FTX旗下的FTT加密貨幣，用了26億美元的FTT來做貸款抵押擔保，從而暴露了兩者之間的財務關係，令外界關注這兩者可能操控業務，誇大FTT加密貨幣的價值。

報告發表後，Binance加密貨幣交易平台的執行長宣布拋售FTT，導致其他投資者從FTX恐慌撤資，FTX撐不住這一波擠兌，價值直線下跌，從3月最高峰時每股50元，跌到目前一元多。

FTX與Alameda Research在11月11號申請第11章破產保護，而申請文件揭露FTX內部問題，包括公司不清楚FTX平台有多少的用戶，也沒有一個準確的銀行戶口及賬戶簽字人的名單。

隨後有前僱員爆料指，FTX的財務記錄做得很差，盈利與虧損都不清不楚，不僅財務系統混亂，資金流向也不明，當中還涉及某些主管隨便批准大筆有問題的開支，也有根本並無授權的開支，以及有員工用公司的錢在外地買屋，而房產則記在自己名下。

FTX申請破產保護後，接手重組業務的新任執行長John Ray都表示，從未見過如此完全失敗的企業管控，和如此不值得信任的財政資訊。

針對FTX的破產案，美國正在同巴哈馬當局協商，將Sam Bankman-Fried引渡回美國接受調查，而他就公司的財務狀況一塌糊塗向員工道歉。

他透露在申請破產前幾個星期，FTX每日處理100億美元的交易，而他的身家幾個月前曾高達260億，目前只有10萬元在銀行。

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