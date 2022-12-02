虛擬貨幣交易所FTX申請破產保護 創辦人稱沒詐騙意圖

December 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(New York Times / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

目前進入破產重組的虛擬貨幣交易所FTX，創辦人聲稱他並沒有詐騙意圖，他曾經就FTX但財務混亂的問題而道歉，目前美國正同巴哈馬協商，引渡他回美接受調查。

FTX的創辦人Sam Bankman Fried週三出席在紐約時報舉辦的線上高峰會，對於他是否不適當的挪用客戶資金等等疑問，他在會議上表示他犯了很多錯誤，但沒有要非法挪移資金，並且重申他沒有詐騙意圖，而目前聯邦檢察官已經開始調查FTX的破產案。

FTX在2019年創立，總部在巴哈馬群島，較早時CoindDesk發表報告，指同樣為SamBankman－Fried擁有的加密貨幣交易公司Alameda Research，高度依靠FTX旗下的FTT加密貨幣，用了26億美元的FTT來做貸款抵押擔保，從而暴露了兩者之間的財務關係，令外界關注這兩者可能操控業務，誇大FTT加密貨幣的價值。

報告發表後，Binance加密貨幣交易平台的執行長宣布拋售FTT，導致其他投資者從FTX恐慌撤資，FTX撐不住這一波擠兌，價值直線下跌，從3月最高峰時每股50元，跌到目前一元多。

FTX與Alameda Research在11月11號申請第11章破產保護，而申請文件揭露FTX內部問題，包括公司不清楚FTX平台有多少的用戶，也沒有一個準確的銀行戶口及賬戶簽字人的名單。

隨後有前僱員爆料指，FTX的財務記錄做得很差，盈利與虧損都不清不楚，不僅財務系統混亂，資金流向也不明，當中還涉及某些主管隨便批准大筆有問題的開支，也有根本並無授權的開支，以及有員工用公司的錢在外地買屋，而房產則記在自己名下。

FTX申請破產保護後，接手重組業務的新任執行長John Ray都表示，從未見過如此完全失敗的企業管控，和如此不值得信任的財政資訊。

針對FTX的破產案，美國正在同巴哈馬當局協商，將Sam Bankman-Fried引渡回美國接受調查，而他就公司的財務狀況一塌糊塗向員工道歉。

他透露在申請破產前幾個星期，FTX每日處理100億美元的交易，而他的身家幾個月前曾高達260億，目前只有10萬元在銀行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four + 14 =