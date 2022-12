虛擬貨幣交易所FTX申請破產保護 創辦人稱沒詐騙意圖

【KTSF 張麗月報導】

目前進入破產重組的虛擬貨幣交易所FTX,創辦人聲稱他並沒有詐騙意圖,他曾經就FTX但財務混亂的問題而道歉,目前美國正同巴哈馬協商,引渡他回美接受調查。

FTX的創辦人Sam Bankman Fried週三出席在紐約時報舉辦的線上高峰會,對於他是否不適當的挪用客戶資金等等疑問,他在會議上表示他犯了很多錯誤,但沒有要非法挪移資金,並且重申他沒有詐騙意圖,而目前聯邦檢察官已經開始調查FTX的破產案。

FTX在2019年創立,總部在巴哈馬群島,較早時CoindDesk發表報告,指同樣為SamBankman-Fried擁有的加密貨幣交易公司Alameda Research,高度依靠FTX旗下的FTT加密貨幣,用了26億美元的FTT來做貸款抵押擔保,從而暴露了兩者之間的財務關係,令外界關注這兩者可能操控業務,誇大FTT加密貨幣的價值。

報告發表後,Binance加密貨幣交易平台的執行長宣布拋售FTT,導致其他投資者從FTX恐慌撤資,FTX撐不住這一波擠兌,價值直線下跌,從3月最高峰時每股50元,跌到目前一元多。

FTX與Alameda Research在11月11號申請第11章破產保護,而申請文件揭露FTX內部問題,包括公司不清楚FTX平台有多少的用戶,也沒有一個準確的銀行戶口及賬戶簽字人的名單。

隨後有前僱員爆料指,FTX的財務記錄做得很差,盈利與虧損都不清不楚,不僅財務系統混亂,資金流向也不明,當中還涉及某些主管隨便批准大筆有問題的開支,也有根本並無授權的開支,以及有員工用公司的錢在外地買屋,而房產則記在自己名下。

FTX申請破產保護後,接手重組業務的新任執行長John Ray都表示,從未見過如此完全失敗的企業管控,和如此不值得信任的財政資訊。

針對FTX的破產案,美國正在同巴哈馬當局協商,將Sam Bankman-Fried引渡回美國接受調查,而他就公司的財務狀況一塌糊塗向員工道歉。

他透露在申請破產前幾個星期,FTX每日處理100億美元的交易,而他的身家幾個月前曾高達260億,目前只有10萬元在銀行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。